وفاة شقيقين في اصطدام سيارة ملاكي برصيف طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي رجل وشقيقته مصرعهما في حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف في الكيلو 45 بمنطقة سيدي حنيش، على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وانتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

ضحايا حادث طريق مطروح

واستقبل، منذ قليل، مستشفى رأس الحكمة المركزي، جثماني ضحيتي الحادث، وهما «ناهد. ع» 60 عاما، وشقيقها «محمود» 62 عاما، من مطروح، وجرى وضع الجثتين في ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وانتقل ضباط شرطة تأمين طريق مطروح الدولي، وضباط المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته.

حوادث متكررة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

وشهد الطريق الساحلي الدولي «مطروح - الإسكندرية» وقوع العديد من الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها حادث تصادم 3 سيارات في منطقة العلمين الجديدة، لقي خلاله 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين، وحادث انقلاب سيارة لقي خلالها شقيقان مصرعهما، وأصيب الشقيق الثالث وأحد أقاربهم، والحادث الرابع مصرع شقيقين في حادث سيارة بمنطقة زاوية العوامة.