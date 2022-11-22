توافد المواطنين على لجان انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بأسيوط

لليوم الثاني على التوالي، تواصل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمراكز شباب أسيوط، أعمالها لاستقبال الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات التي تنتهي اليوم الثلاثاء، وتجري في 13 محافظة.

إقبال كبير من الناخبين خلال اليوم الأول

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في تصريحات له، إن اليوم الأول للجان الاقتراع شهد إقبالا كبيرا من الناخبين على بعض اللجان في مراكز الشباب، منذ فتح باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، مشيرًا إلى الانتخابات تنعقد داخل 11 مقرًا انتخابيًا بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى اللجنة الأساسية بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

قائمتان و65 مرشحا يخضون الانتخابات

وأوضح وكيل الوزارة، أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو عوائق تعرقل سير العملية الانتخابية داخل جميع المقرات بالمحافظة، لافتًا إلى أنه يتنافس داخل محافظة أسيوط 65 مرشحا على المقاعد الفردية وقائمتان تضم كل قائمة 10 مرشحين للحصول على 21 مقعدا.