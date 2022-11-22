وزير التعليم يوجه بتطبيق المرحلة الثانية للأيام الرياضية والثقافية والفنية في المدارس

أصدَر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بتطبيق المرحلة الثانية لليوم الرياضي، وكذا اليوم الثقافي والفني بالمدارس، وفترات المشاهدة من خلال إضافة نسبة 25% الثانية من المدارس على مستوى كل إدارة تعليمية، بحيث ينتهي الفصل الدراسي الأول بتطبيق نسبة 50% من المدارس.

تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب

وأكّد وزير التعليم، في بيان صادر اليوم، أنَّ ذلك يأتي في ضوء استمرار تفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوعية بقضايا البيئة، والمناخ حتى نهاية العام الدراسي، إضافة إلى ذلك تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خاصًة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.