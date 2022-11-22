«التعليم» تخطط للتوسع في إنشاء مدارس «التكنولوجيا التطبيقية» و«اليابانية» و«النيل»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا، طالبت فيه المديريات بمتابعة أعمال الصيانة لمباني المدارس، وموافاتها ببيانات عن المدارس غير المستغلة بالكامل، أو التي بها فراغات لا يشغلها أحد، للتوسع في إنشاء النماذج الجديدة لمدارس «التكنولوجيا التطبيقية - اليابانية - والنيل» وغيرها.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ النماذج الجديدة المقرر إنشاؤها، ستتم بشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع المستثمرين الجادين.