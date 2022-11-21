وزير التعليم يوجّه بتدريب المدرسين والموجهين على نظام التقييم الجديد

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتدريب موجهي المواد والمعلمين على نظام التقييم الجديد، لافتا إلى أنّ التدريب يأتي استكمالا لتطوير المنظومة التعليمية، إذ إنّ التدريب هو الغاية الأساسية لتحسين أداء المعلم، وبناء معلم متمكن علميا وتربويا.

إعداد القيادات التوبوية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع مديري إدارات التدريب على مستوى الجمهورية، في قاعة الاجتماعات بالإدارة المركزية لإعداد القيادات التوبوية، حيث رحب الوزير بالحضور، وأكد أّن مديري إدارات التدريب بالمحافظات أحد أدوات التطوير والتقدم في العملية التعليمية.

تدريب المعلمين

ولفت الوزير إلى أهمية التدريب لرفع مستوى أداء المعلم وزيادة قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة، وتعزيز خبراته في مجال تخصصه، إضافة إلى تعميق وعي المعلم لاستيعاب التطوير ورفع كفاءاته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.

وأشار حجازي، إلى أنّ المعلم أصبح ميسر وموجه وليس ملقن للمعلومة، لذا تعمل الوزارة على تأهيل وتدريب المعلمين على استخدام آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية، لتتوافق مهارات المعلم مع التطوير والتغيير، إيمانًا بدور المعلم.

وحرص وزير التربية والتعليم، على تفقد مقر الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية، والحديث مع جميع العاملين في المركز.