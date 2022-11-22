برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» اليوم.. «الحسين حبيب المصريين»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية أمل صالح وباسم طبانة، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن ذكرى استقرار الرأس الشريف الإمام الحسين، بعنوان «الحسين حبيب المصريين».

وجاء في ملف «الوطن» احتفالا بذكرى نقل رأس الإمام الحسين: «لآل البيت في قلوب المصريين منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي القلب منهم مولانا الإمام الحسين الذي يُكنُّ له المصريون محبّة خالصة، نفاذًا لوصية جده المصطفى عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين.. أحب الله من أحب حسينا.. وهل من وسيلة أكرم وأجلّ لنيل محبة المولى عز وجل من حُب الحسين!»

هنا في قلب القاهرة، يتشرف ترابها بالرأس الشريف لسبط النبي وابن ابنته الزهراء وعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه، هنا مقامه الطاهر الذي تحوّل بسيرة صاحبه العامرة بالتُقى والإقدام والشجاعة والفداء، إلى «أيقونة روحية» لكل باحث عن باب للسماء، و«رمز تاريخي» لكل من يُقدّر البطولة في أبهى صورها.