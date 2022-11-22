الليلة.. التهامي والإسناوي يحييان ذكرى مولد الحسين بساحات الصوفية

تختتم الطرق الصوفية، الليلة، فعاليات احتفالات أبنائها القادمين من ربوع مصر وكل المحافظات إلى القاهرة وتحديدا منطقة الحسين بالجمالية لإحياء ذكرى استقبال الرأس الشريف للإمام الحسين بن علي، رضي الله عنه، وتحرص كل طريقة على إقامة احتفالية لأبنائها على طريقتها الخاصة سواء بالمدائح النبوية أو من خلال تلاوة القرآن أو إقامة الحضرات وحلقات الذكر.

كما حرصت العديد من الساحات على إطعام للضيوف وإقامة موائد الذكر بحضور كبار العلماء والقراء والمنشدين والمداحين، وأعلنت عدد من الطرق الصوفية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جداول الاحتفالات الخاصة بهم.

وأعلنت الطريقة الصديقية الشاذلية التي يرأسها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن جدول احتفالها بمولد الحسين، مؤكدة أنه سيكون من خلال عدة محاور، منها إطعام الطعام عملًا بقوله تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ)، وذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك عملًا بقوله عز وجل (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)، وتعليم العلم الشريف، عملًا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلـم (مَن يُرِد الله به خيرًا، يُفقِّهه في الدين)، وترويح القلوب بمدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلـم وآله بيته الكرام، وكذلك ذكر فضائلهم وشمائلهم الكريمة مع فرقة نور النبي صلى الله عليه وسلم.

وأعلنت الطريقة الصديقية الشاذلية عن مقر ساحاتها أنها تقع في 10 شارع الشيخ الدردير خلف الجامع الأزهر الشريف، و14 شارع الشيخ الدردير خلف الجامع الأزهر الشريف، و4 عطفة السلاوي من شارع الشيخ الدردير.

كما تختتم العصبة الهاشمية احتفالاتها بمولد الحسين، الليلة بحضور الشيخ ياسين التهامي وبحضور كبار العلماء والمداحين بساحات الطرق الصوفية المتعددة، حيث تحتفل أيضا الطريقة الإدريسية بحضور الشيخ أمين الدشناوي.