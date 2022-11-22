الحالة المرورية في مختلف شوارع وميادين القاهرة.. سيولة وسهولة «فيديو»

نقل عاصم الشندويلي، مراسل برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، تفاصيل الحالة المرورية لشوارع وميادين محافظة القاهرة، من داخل غرفة العمليات المركزية للإدارة العامة للمرور.

أوضح «الشندويلي»، أن الإدارة لم تتلق أي إخطارات تفيد بوجود مشاكل مرورية تعيق الحركة، وأن هناك سهولة في الوصول، حيث يشهد محور بن زايد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حالة من السيولة المرورية التامة في الاتجاهين المخصصين لهذا الطريق، وأيضا طريق الروبيكي، يشهد حالة من السيولة المرورية التامة في الاتجاهين بمنطقة الروبيكي.

الطريق الدائري يشهد حالة من السيولة المرورية التامة

ولفت مراسل برنامج «صباح البلد»، إلى أن الطريق الدائري، يشهد حالة من السيولة المرورية التامة في كافة الاتجاهات، مشيرا إلى وجود منطقة أعمال تمتد أعلى الدائري وأسفل المريوطية، ومنطقة القوس الغربي على الدائري، وتم الانتهاء من الجزء الذي شهد منطقة أعمال، الأمر الذي ترتب عليه حالة من السيولة المرورية التامة في هذا الاتجاه والذي كان يشهد تكدسات مرورية.

السرعة المقررة على الطريق السياحي 60 كيلو مترا

وأشار مراسل برنامج «صباح البلد»، إلى أن القادم من منطقة أكتوبر وحدائق أكتوبر والواحات، ويريد الذهاب للتجمع من الممكن أن يسلك طريق الطريق السياحي، بدلا من طريق الدائري المريوطية، كما أنه من الممكن أن يسلك مباشرة الطريق السياحي وهو الأفضل والأسهل خصوصا فترة الذروة الصباحية، موضحا أن السرعة المقررة على الطريق السياحي 60 كيلو مترا.

كوبري روض الفرج يشهد سيولة مرورية تامة

وأوضح مراسل برنامج «صباح البلد»، أن كوبري روض الفرج، يشهد سيولة مرورية تامة، هذا بجانب منزل المريوطية الذي يشهد سيولة مرورية التامة، ومنطقة البحر الأعظم أيضا تشهد سيولة مرورية تامة، موضحا أن منطقة البساتين تشهد أحجام مرورية وكثافات ولكنها لم تؤثر على حركة المركبات بسبب التوسعات التي حدثت بالمنطقة.