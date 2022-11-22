مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الربط الكهربائي بين مصر والعراق سيدخل حيز التنفيذ قريبا

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في بغداد، إن العراق اتجه، خلال الفترة الحالية، نحو الدول العربية المجاورة، واستطاع توقيع عقد يتعلق بملف الطاقة، مشيدةً بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.

الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق سيدخل حيز التنفيذ

وأضافت «التميمي»، خلال لقائها في برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية الكفوري، أنّ إجراءات هذا الرابط حدثت خلال فترة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أنّ مشروع الربط بين مصر والأردن والعراق، سيدخل قريبًا حيز التنفيذ، وفقًا لما قاله المسؤولين عن المشروع، إضافة إلى أنّ الأعمال على قيد الإنجاز.

العمل يتم على قدمٍ وساق

وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العمل في مشروع الربط يتم على قدمٍ وساق؛ لتفعيل عملية الرابط الكهربائي في أقرب وقت ممكن، موضحة أنّ مشروع الرابط الكهربائي سيحل مشكلات عدة، موضحة أنّ معظم الخبراء يعتقدون أنّ عملية الرابط الكهربائي ستوفر فائضًا من الطاقة الكهربائية، وبالتالي ستمكن العراق من الاستفادة الكبيرة منها.