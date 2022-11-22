قناة «القاهرة الإخبارية»: إيران تعلن نيّتها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ إيران أعلنت نيّتها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت في وقت سابق، أنّ إيران زادت منذ سبتمبر الماضي، مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مضيفة: «مفاوضاتنا مع إيران في فيينا انتهت دون نتائج».

وبحسب تقديرات الوكالة، زادت إيران مخزونها البالغ 60% من اليورانيوم النقي الانشطاري إلى 62.3 كيلوجرام، ارتفاعا من 55.6 كيلوجرام.