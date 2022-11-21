محلل اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: تخصيص 5.4 مليار دولار للبنان خطوة إيجابية

قال باسل الخطيب، المحلل الاقتصادي من بيروت، إن اليوم تم تخصيص 5.4 مليار دولار كمساعدات من برنامج الغذاء العالمي للبنان واللاجئين السوريين بلبنان، وهي خطوة إيجابية لأن لبنان يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، موضحًا أنه وسط تراجع القدرة الشرائية وهبوط الليرة اللبنانية أمام الدولار وتراجع الرواتب كان من الضروري أن يكون هناك مساعدات للشعب المضيف واللاجئين.

اللبنانيون يعيشون أزمة اقتصادية طاحنة

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة عبر «زووم» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية »، اليوم الاثنين، أنّ نسبة دعم الصندوق، كانت تقسم سابقا بنسبة 70% للاجئين و30% للبنانيين، أما الآن أصبحت بالتساوي، وتم تحديد مبلغ الدعم مليار و880 مليون دولار كل عام على مدار 3 سنوات، وهذا ما يحتاجه اللبنانيون لأنهم يعيشون أزمة اقتصادية طاحنة.

هناك تأخرًا كثيرًا في قرار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وأوضح المحلل الاقتصادي من بيروت، أن هناك تأخرًا كثيرًا في قرار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهناك معلومات شبة مؤكده بوجود غاز طبيعي بالبحر ولكن لا تتمكن من استخراجه، إلا بعد 8 سنوات حتى يستفيد من الموارد النفطية.