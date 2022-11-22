مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا تعلن خطة لتأمين احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في موسكو، إن الحكومة الروسية تعمل على طرق مختلفة لتأمين احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية، من خلال بدء إنتاج الرقائق داخل روسيا، وتعمل الحكومة على تأمينها من دول غير صديقة للغرب أو دول لا تشارك في فرض العقوبات على روسيا، والتي فرضها الغرب عليها نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

حظر تصدير الرقائق لروسيا يوجه مشاكل للغرب

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية من العاصمة «موسكو»، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حظر تصدير الرقائق لروسيا يتسبب في مشاكل للغرب لأن روسيا تصدر المواد التي تحتاجها الدول لصناعة الرقائق، وروسيا وأوكرانيا هما المصدر الأساسي للمواد التي تدخل في عملية التصنيع ومن الممكن أن يتوقف تصدير تلك المواد إلى الخارج.

روسيا تتغلب على خفض كميات الرقائق المصدرة لها

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، من موسكو، إلى أن تخفيض روسيا للمواد الخام المصدرة للدول المصنعة للرقائق الإلكترونية، يحتم على أمريكا والغرب ضرورة التفاوض مع روسيا حتى تتمكن الدول المصنعة للرقائق من الإنتاج، وتتغلب روسيا على خفض كميات الرقائق المصدرة لها بالتجهيز لإنتاجها في الداخل الروسي.