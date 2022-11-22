مشهد أوروبي في بورسعيد.. حمام السلام يرفرف فوق رؤوس الزائرين بساحة مصر

ساحة مصر في حي الشرق ببورسعيد، هي ثاني مهبط يرفرف فوقه «حمام السلام»، بأعداد كبيرة بعد حديقة المسلة «الشهداء»، وما يميز ساحة مصر هو عبور السفن من مختلف الدول العالم، مجري قناة السويس، حيث تمر من أمامها، خاصة بعد تطوير المنطقه بما يتناسب مع وضعها الجغرافي العالمي.

الحمام ورياضة التزلج

مشهد رائع للحمام وهو يرفرف فوق رؤوس الزائرين لساحة مصر وخاصة الأطفال والشباب، وهم يستمتعون برياضة «التزلج»، رصدته «الوطن»، في محيط الساحة وفي الوسط يوجد تمثال أم الدنيا لسيدة ترفع بزراعيها قرص الشمس للسفن المارة.

ساحة مصر مشهد أوروبي

لم يكن مشهد الحمام وحده، هو الذي جذب إسماعيل مصطفى، الذي قطع عشرات الكيلو مترات من القاهرة إلى بورسعيد، ليزور المحافظة الهادئة، ضمن رحلات اليوم الواحد: «بحب بورسعيد، وباجي من القاهرة ليها، علشان منظر الحمام وبلتقط الصور التذكارية في محيط ساحة مصر، بيكون في خلفية الصور السفن العابرة لمجري قناه السويس، وشاهدت الحمام في منظر رائع كأننا في أوروبا خاصة في ظل الأجواء الشتوية».

رياضة التزلج، أيضا تجذب الكثير من العشاق إليها، من بينهم، فاطمه مطر، التي تحرص على ممارسة رياضة التزلج في ساحة مصر: «مناسبة ومؤمنة لنا بدلا من التزلج في الشوارع وسط السيارات، ولكن لم أتخيل المشهد الرائع وأنا اتزلج وفوق رأسي الحمام يرفرف، اتصورت صور كتير وعرضتها على أصدقائى فاعتقدوا أنها في دولة أوروبية».

أمنية وحيدة تراود الكثير من زوار المدينة الباسلة، وهي أن يخصص محافظ بورسعيد، أفراد أمن لإطعام الحمام في مكان مخصص له بالساحة، وفق «فاطمة»: «نفسي يخصصوا ناس تأكل الحمام، علشان يتكاثر ولا يؤثر علي ممارسي رياضة التزلج، وطبعا بشكر شركة نظافة تحرص على تنظيف بلاط الساحة لمساعدتنا في التزلج بطريقة آمنة».