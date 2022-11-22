انفجار سيارة مفخخة داخل مجمع شرطة جنوب تايلاند.. وسقوط قتيل و29 مصابا

قال مسؤول بالشرطة التايلاندية، اليوم، إنّ شخصا واحدا على الأقل قُتل عندما انفجرت سيارة مفخخة داخل مجمع للشرطة في جنوب تايلاند، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال اللفتنانت كولونيل نيتي سوكسان، نائب مفوض الشرطة في مقاطعة ناراثيوات، إنّ شرطيًا قُتل، وما زلنا نطهر المنطقة، لافتًا إلى إمكانية ارتفاع عدد الجرحى.

سقوط قتلى ومصابين

من جانبه، قال بورنبراسيت جانترا، مدير مستشفى ناراثيوات راجاناجاريندرا، إنّ 29 شخصًا على الأقل عولجوا في المستشفى من إصابات بينهم ضباط شرطة ومدنيون، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، دخان أسود يتصاعد من سيارة مشتعلة داخل مجمع منخفض الارتفاع، والشرطة تحول حركة المرور بعيدًا.

محاربة الجماعات الغامضة

وشهدت المقاطعات في جنوب تايلاند على طول الحدود مع ماليزيا، تمردًا منخفض المستوى دام لعقود، وحاربت الحكومة التايلاندية الجماعات الغامضة الساعية إلى استقلال مقاطعات باتاني ويالا وناراثيوات وأجزاء من سونغكلا ذات الأغلبية المسلمة.

واندلعت انفجارات وحرائق في 17 موقعًا على الأقل في جنوب تايلاند في أغسطس الماضي، فيما بدا أنه هجمات منسقة متعددة أسفرت عن إصابة 7 أشخاص.