تايلاند وناميبيا وسويسرا على رأس الأسواق الأكثر نموا للصادرات المصرية

احتلت أسواق تايلاند وناميبيا وسويسرا قائمة الأسواق الأكثر نموا للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن نحو 15 دولة من الدول الأكثر نموا استحوذت على 4.9% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى.

سوق تايلند في المركز الأول

وجاءت سوق تايلند في المركز الأول ضمن الأسواق الأكثر نموا في استقبال المنتجات المصرية، بقيمة 216.8 مليون دولار، مقارنة بـ 13.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 1538.6%.

سوق ناميبيا في المرتبة الثانية

في المرتبة الثانية جاءت سوق ناميبيا التي نمت صادرات مصر إليها بنسبة 1530%، لتصل إلى 2.1 مليون دولار، مقارنة بنحو 130 ألف دولار، تلتها قرقيزستان بمعدل نمو 1199.6% وبقيمة 1.1 مليون دولار.

سوق سويسرا

وفي المرتبة الرابعة جاءت سويسرا، التي شهدت نموا بنسبة 1033.8% لتصل الصادرات المصرية إليها إلي 177.1 مليون دولار، مقارنة ب،15.6 مليون دولار دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي، تلتها في المرتبة الخامسة غويانا الفرنسية بمعدل نمو 667.2%، ثم كوسوفو بنسبة نمو 620%، وقطر التي حققت الصادرات إليها نموا بنسبة 503%، وليتوانيا بنسبة نمو 436%.

الصادرات المصرية

وكانت الصادرات المصرية ارتفعت من 24.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 إلى أكثر من 27.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 13%.

قطاع الصناعات الكيماوية

وتصدر قطاع الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 6 مليارات و479 مليون دولار، بما يعادل 24% من إجمالي الصادرات المصرية. وتستهدف الحكومة تطبيق استراتيجية لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.