«العربية»: تفكيك سيارة مفخخة في خور مكسر بمحافظة عدن باليمن

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن مصادر أمنية في اليمن، أنه جرى تفكيك سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير في خور مكسر بمحافظة عدن.

استهداف موكب مدير أمن محافظة لحج

وتعرض موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، في مديرية خور مكسر في عدن باليمن، صباح اليوم، لانفجار، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن مدير أمن محافظة لحج، نجا من حادث الانفجار، بينما سقط عدد من الضحايا، بالإضافة إلى إصابة عدد من مرافقيه بجروح.