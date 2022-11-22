«تعليم الجيزة» تحدد موضوعات المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، الضوابط الخاصة بالمشروعات البحثية طبقاً للقرار الوزاري رقم 168 بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، مشددة على جميع الإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات البحثية.

وحددت المديرية في خطاب، موجه لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، الموضوعات البحثية للمراحل الثلاث وخطوات التنفيذ طبقاً للمادة الرابعة من البند رقم 3 للمشروعات البحثية، مؤكدة اختيار أحد المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المدرسي والوطن.

الموضوعات المقترحة للمشروعات البحثية

أولاً: المرحلة الابتدائية

- الممارسات السلبية التي يتعرض لها الطالب وتؤثر على المجتمع كالتحرش والعنف والتنمر.

- دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك للكهرباء والمياه.

- المبادرات القومية التي ترعاها الدولة كزراعة مليون ونصف فدان والحفاظ على المساحة الخضراء.

ثانياً: المرحلة الإعدادية والثانوية

-المبادرات القومية التي ترعاها الدولة من حياة كريمة كتطوير قرى الريف المصري.

- اختيار أحد المشروعات القومية التي ترعاها الدولة بعنوان «إنجازات وطن»، كمدينة العلمين الجديدة والرمال السوداء والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الطرق والكباري.

- أهم الإنجازات في مجال الطاقة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والطاقة والمياه والصحة.

خطوات تنفيذ البحث

وتضم خطوات التنفيذ، اختيار أحد الموضوعات بمعرفة المعلم «رائد الفصل»، بالتعاون مع معلم المادة ويفضل مناقشة المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية والتحديات التي تواجهها وطرق ومواجهة تلك التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

ويتم تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب وتتم الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

كما يقوم المعلم «رائد الفصل»، بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها.

وتتقدم كل مجموعة بمشروعين طوال العام الدراسي، يُسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

ويشترط النجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تُحسب درجاته ضمن المجموع الكلي وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدول الثاني.

ويتم إعداد كشف بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصنيفات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.