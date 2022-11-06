جامعة كفر الشيخ تدعم المشروعات البحثية المتعلقة بتغير المناخ

عقد مجلس عُمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، لمناقشة المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

مشاركة الطلاب في الأنشطة والندوات التثقيفية

وأكد المجلس على متابعة انتظام العملية التعليمية على مدار الساعة، ومشاركة الطلاب في الأنشطة والندوات التوعوية والتثقيفية جنباً إلى جنب مع المناهج الأكاديمية، لبناء شخصية متكاملة للطلاب والكشف عن المواهب والقدرات وتنميتها، وتكوين قيم وأساليب تفكير إيجابية؛ للمشاركة الفعالة في التنمية الشاملة.

وشدد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ على دعم مؤسسة «حياة كريمة» لإقامة الندوات التوعوية داخل كليات الجامعة، والتأكيد على ترشيد الإنفاق مع الالتزام بمتطلبات تحسين كفاءة الإنفاق بالجامعة.

اشتراك الطلاب في وورش عمل قضايا التغيرات المناخية

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتكثيف الأنشطة البيئية والتثقيفية، تزامناً مع رئاسة واستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وكلف بإشراك الطلاب في المحاضرات وورش العمل المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية؛ لرفع الوعي بمخاطرها وتأثيراتها على البيئة والإنسان، وما تُمثله من عوائق في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية دعم المشروعات البحثية المتعلقة بتغير المناخ، وإمكانية المشاركة كجزء فعال في الاقتصاد الأخضر، انطلاقاً من أهداف الخطة الوطنية الاستراتيجية لتغير المناخ 2050، مطالبًا باستمرار تنظيم قوافل التوعية بمشاركة الطلاب في القرى الأكثر احتياجاً حول خطورة التغيرات المناخية؛ لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتعديل سلوك المواطنين تجاهها، في إطار تعزيز دور الطلاب الفعال للتعبير عن أفكارهم وانخراطهم في العمل المجتمعي.