تفاصيل وضوابط إجراء المشروعات البحثية لصفوف النقل.. النجاح من 50%

حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل والآليات الخاصة بمادة المشروعات البحثية، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 168 الصادر بتاريخ 29-9-2022 بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وهي مادة لا تضاف للمجموع وتحسب من 50 درجة.

ووجهت المديريات في خطاب موجه للإدارات التعليمية، بتحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية لإدارات الدرجة الأولى والموجه المسؤول لإدارات الدرجة الثانية والثالثة، ويتم اختيار موضوع البحث من تلك القائمة بمعرفة العمل ورائد الفصل وبالتعاون مع معلم المادة ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية وكذلك التحديات التي تواجهها وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

مجموعات المشروعات البحثية

وحول إعداد مجموعات المشروعات البحثية، يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب ولا تزيد عن خمسة طلاب وتتم الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، على أن يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على طريقة التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها.

موعد تسليم المشروعات البحثية

تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثين طوال العام الدراسي يسلم الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين، ويشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

كما يتم إعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز التابعة الأولى.