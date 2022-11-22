تنفيذ 54 مشروعا لأسواق ومواقف نموذجية ووحدات إطفاء في أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق الحضارية والمواقف النموذجية، الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز في إطار خطة المحافظة لإنشاء بدائل للأسواق والمواقف العشوائية؛ للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات المواقف ووحدات الإطفاء والأسواق الحضارية التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتوفير باقي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

توفير الأراضي وسرعة بدء الأعمال

كما وجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لتوفير الأراضي وسرعة بدء الأعمال، بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، لافتًا إلى سعي المحافظة لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات الإطفاء مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة وبالمواصفات والجودة المطلوبة طبقًا للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها.

تنفيذ 54 مشروعا خدميا

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق مع المحافظة للقيام بمهام التصميم والإشراف على تنفيذ 54 مشروعًا خدميًا، تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء بالقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك على عدة مراحل، على أن يتم تصميم وتنفيذ 15 مشروعًا بصفة عاجلة كمرحلة أولى.

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، هو مشروع القرن الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يجرى تنفيذ 1930 مشروعًا بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعًا بتكلفة إجمالية 43 مليار جنيه.