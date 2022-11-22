المشدد 3 سنوات لصاحب شركة بتهمة تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة صاحب شركة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أنّ المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير توكيل بيع مركبة منسوب صدوره لمكتب توثيق مركز بنها، فضلا عن تقليد أختام حكومية، بينها «خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - مكتب بنها توثيق مركز بنها»، لاستخدامها في عمله الإجرامي، وذلك بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.