السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة تزوير محررات رسمية وانتحال شخصية شقيقه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مزارع بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة التزوير والتلاعب بالقانون، بانتحال شخصية شقيقه للهروب من أحكام قضائية صادرة بحقه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية المستشار وائل رجب فودة والمستشار معتز نور الدين حسن والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتارية الجنايات محمد عثمان، وذلك في القضية التي تحمل رقم 11979 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

تزوير محررات رسمية

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية في محضر شرطة بدائرة القسم للإفلات من تنفيذ الحكم.

وتبين من التحريات أنه جرى إلقاء القبض على المتهم المدعو «ع.ا.ع»، مزارع، صادر ضده حكم في القضية رقم 30806 لسنة 2022 جنايات قسم العامرية أول، مخدرات، وأثناء ترحيله تبين من بصمات قاعدة البيانات أنه قام بالتزوير في الأوراق وانتحل اسم شقيقه «ح.ا.ع»، للإفلات من تنفيذ العقوبة وعدم تنفيذ أي أحكام أخرى محتمل صدورها ضده.

إحالة المتهم للجنايات

وأصدرت الجهات المختصة قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المشار إليه ضد المتهم.