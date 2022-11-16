القبض على طبيب بيطري بتهمة «تزوير روشتات» لصرف أدوية مخدرة في الأزبكية

ضبطت الأجهزة الأمنية طبيبًا بيطريًا بالأزبكية، بتهمة تزوير روشتات طبية مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مدرجة بجدول المخدرات.

وأكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص بصفة مستمرة على إحدى الصيدليات، وبحوزته «روشتات طبية» ممهورة بأسماء أطباء مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لمستشفيات مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مٌدرجة بجدول المخدرات.

المتهم طبيب بيطري ومندوب لإحدى شركات الأدوية

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده داخل الصيدلية المُشار اليها وتبين أنَّه طبيب بيطري يعمل مندوب بإحدى شركات الأدوية في التجمع الخامس مقيم في طوخ بالقليوبية.

وعثر بحوزته على «أكلاشيهات بأسماء مختلفة بعدد من المستشفيات - روشتات مدون عليها أدوية مخدرة وممهورة بأكلاشيه عدد من الأطباء وجميعها مختومة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى المستشفيات – تقريران طبيان صادران من إحدى المستشفيات وممهوران بخاتم شعار الجمهورية – 14 روشته فارغة منسوب صدورهم لإحدى المستشفيات».

المتهم يعترف بجريمته

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع في مجال تزوير أكلاشيهات بأسماء أطباء مختلفة مستغلاً عمله كمندوب أدوية، وأضاف باصطناعه الأكلاشيهات المضبوطة بحوزته في أحد المطابع بمنطقة بنها بالقليوبية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.