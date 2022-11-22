ضبط 1899 قضية تموينية متنوعة في حملات موسعة بالأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1899 قضية تموينية متنوعة.

3 قضايا بيع أرز أبيض بأسعار أعلى من المقررة

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، ضبطت الحملات 3 قضايا بيع أرز أبيض بأسعار أعلى من المقررة، و6 قضايا حجب أرز أبيض، و53 قضية حجب أرز شعير، وقضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، و552 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، و924 قضية في مجال مخالفات المخابز، و37 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وألقت الحملات القبض على طبيب أسنان مسئول عن إدارة صفحة على تطبيق التواصل الاجتماعي «تيليجرام»، لترويج بنج الأسنان، مستخدماً هاتف محمول للتواصل مع عملائه، بمحافظة القاهرة وضُبط بحوزته كمية قدرها 2900 عبوة أمبول «بنج أسنان»، محظور تداوله ودون ترخيص.

مصادرة 50 طن أرز أبيض بالدقهلية

كما ضبطت الحملات المدير المسئول عن مضرب أرز دون ترخيص بمحافظة الدقهلية، بداخله 50 طن أرز أبيض معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، فضلا عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة لحيازته 8 أطنان نشا غذائي ولبن بودرة دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وفي القاهرة ضبطت حملة أمنية المدير المسئول عن مخبز بلدي لتصرفه في كمية قدرها 10,400 طن دقيق بلدي مدعم، إلى جانب ضبط مالك مخبز بلدي بأسيوط، لتجميعه 342 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصي.

وفي الجيزة ألقت حملة أمنية القبض على المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها 3,475 طن دهون حيوانية وكبدة مجمدة، دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس، كما ضبطت الحملة المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية وبحوزته كمية قدرها 650000 قرص أدوية خاصة بعلاج «السكر – الضغط – القلب – مكملات غذائية»، دون مستندات مجهولة المصدر ومهربه جمركياً وغير مسجلة.