«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي أحد الأشخاص على والدته بالضرب في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته بإستخدام كرسى لإجبارها على التنازل له عن كشك ملكها كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه "له معلومات جنائية".

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالتعدى على والدته "لها معلومات جنائية" على النحو المشار إليه وإصابتها بكدمة بالجسم لتضرره من عدم قيامها بإعادة ملكية الكشك المشار إليه والسابق تنازله عنه لها إبان حبسه عام 2019 .

وبإستدعاء والدته "المجنى عليها" أيدت أقواله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.