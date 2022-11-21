رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي أحد الأشخاص على والدته بالضرب في القاهرة

كتب:

محمد بركات
08:43 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته بإستخدام كرسى لإجبارها على التنازل له عن كشك ملكها كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه "له معلومات جنائية".

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالتعدى على والدته "لها معلومات جنائية" على النحو المشار إليه وإصابتها بكدمة بالجسم لتضرره من عدم قيامها بإعادة ملكية الكشك المشار إليه والسابق تنازله عنه لها إبان حبسه عام 2019 .

وبإستدعاء والدته "المجنى عليها" أيدت أقواله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

إخلاء سبيل ابن تعدى على والدته المسنة وباع «عفش البيت».. «أمه تنازلت»

ضبط «مسجل» تعدى على والدته وشقيقته بالضرب للحصول على أموال لشراء مخدرات

«الداخلية» تضبط 18 مليون قرص مخدر داخل 3 حاويات بميناء الإسكندرية بـ1.5 مليار جنيه

«الداخلية» تكشف ملابسات وفاة شاب غرقا أثناء مطاردته لشخص حاول سرقته
بقلم محمد بركات