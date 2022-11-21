«الداخلية» تشكف ملابسات وفاة شاب غرقا أثناء مطاردته لشخص حاول سرقته

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً غرق أحد المواطنين بنهر النيل بدمياط حال مطاردته لشخص حاول سرقته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً غرق أحد المواطنين بدمياط حال مطاردته لشخص حاول سرقته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر بالشروع فى سرقة دراجة نارية من داخل المستشفى وعند مطاردته من قِبل أحد الأهالى قام بإلقاء نفسه بمياه نهر النيل ، وعلى آثر ذلك قام أحد الأهالى بالدلوف خلف المتهم إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة.

على الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من ضبط المتهم المذكور و إنتشال الجثة ، وبسؤال شاهد الواقعة أيد ما جاء بالفحص ، وبإستدعاء والد المتوفى وسؤاله إتهم المتهم المضبوط بالتسبب فى غرق نجله ووفاته.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.