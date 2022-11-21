«الداخلية» تضبط 18مليون قرص مخدر داخل 3 حاويات بميناء الإسكندرية بـ1.5 مليار جنيه

الداخلية تضبط 18مليون قرص مخدر داخل 3 حاويات بميناء الإسكندرية بقيمة 1,5 مليار جنيه

إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.. وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة والعمل على تجفيف منابع ذلك النشاط الإجرامى من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى و الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى وجود 3 حاويات بإجمالى وزن 34 طن بعدد 56 طرد والقادمين على إحدى السفن من ميناء إحدى الدول الأجنبية ترانزيت بميناء الإسكندرية البحرى متجها إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى المشروع أقراص كربونات الكالسيوم225 لصالح إحدى الشركات الأجنبية و بداخلهم شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، قام رجال الشرطة بضبط طاقم السفينة 8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة وبتفتيش الحاويات عثر بداخلها على "18,336,100" ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة قرص مخدر - مبالغ مالية - 4 جهاز كمبيوتر "لاب توب" - جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية - 10" هاتف محمول وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمـة المـالية للمـواد المخـدرة المضبوطـة 1,466,888,000 مليار وأربعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف جنية تقريبا، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.