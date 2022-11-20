أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

حافظت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية على استقرارها في بداية تعاملات اليوم الأحد 20 نوفمبر، بسبب توافر المعروض من الأصناف المختلفة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور عن استقرار معظم أصناف الفاكهة، ليسجل متوسط سعر بطيخ وزن 4 إلى 10 كيلو، ما بين 10 إلى 35 جنيها للكيلو، بينما بلح سماني تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات، والزغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات، والرملي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات، والسيوي تراوح سعره بين 20 إلى 25 جنيها، والبارحي بين 17 و35 جنيها، وبنت عيشة سجل بين 4 و8 جنيهات.

بينما يتراوح سعر الكاكا بين 7 و15 جنيها للكيلو، والخوخ المستورد سجل سعره 15 جنيها، والبرتقال البلدي تراوح سعره بين 4 و5 جنيهات، وأبو سُرة تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات، وسكري تراوح سعره بين 4 و 6 جنيهات، أما اللارنج تراوح سعره بين 2 و4 جنيهات، في حين تراوح سعر اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

ووصل سعر الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات، والعنب الرومي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، والكرمسن تراوح سعره بين 10 و18 جنيها، والتفاح الأمريكي تراوح سعره بين 18 إلى 24 جنيها، والتين البرشومي تراوح سعره بين 6 و12 جنيها، الجوافة تراوح سعرها بين 3 و8 جنيهات، والرمان بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفي المحلات التجارية الكبرى، جاء سعر الكيلو الموز المستورد بـ40 جنيها، والتين البرشومي بـ30 جنيها، والكيوي بـ45 جنيها، بينما الجوافة بـ16 جنيها، والجريب فروت بـ15 جنيها، والبرقوق بـ35 جنيها، والأناناس ذهبي بـ63 جنيها، وبرتقال عصير بـ20 جنيها، والتفاح أصفر مستورد بـ35 جنيها، والأخضر مستورد سجل سعره 65 جنيها، والأحمر 30 جنيها، والرمان بـ9 جنيهات.