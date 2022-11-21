أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. الجوافة بـ «16 جنيه»

حافظت الفاكهة على استقرارها في بداية تعاملات اليوم، بفضل توافر المعروض من الأصناف كافة، وسط استمرار متابعة الأسواق من قبل الجهات الرقابية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

جاء سعر الأناناس ذهبي بـ 63 جنيها، وبرتقال عصير بـ 20 جنيها، والتفاح أصفر مستورد بـ 35 جنيها، والأخضر مستورد سجل سعره 65 جنيها، والأحمر 30 جنيها، والرمان بـ 9 جنيهات.

وجاء سعر الكيلو الموز المستورد بـ 40 جنيها، والتين البرشومي بـ 30 جنيها، والكيوي بـ 45 جنيها، بينما الجوافة بـ 16 جنيها، والجريب فروت بـ 15 جنيها، والبرقوق بـ 35 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر بلح سماني بين 4 و6 جنيهات، والزغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات، والرملي بين 4 و8 جنيهات، والسيوي بين 20 إلى 25 جنيها، والبارحي بين 17 و35 جنيها، وبنت عيشة بين 4 و8 جنيهات، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل متوسط سعر بطيخ وزن 4 إلى 10 كيلو، ما بين 10 إلى 35 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكاكا بين 7 و15 جنيها للكيلو، والخوخ المستورد سجل سعره 15 جنيها، والبرتقال البلدي تراوح سعره بين 4 و5 جنيهات، وأبو سُرة تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات.

وتراوح سعر البرتقال سكري بين 4 و6 جنيهات، أما اللارنج فتراوح سعره بين 2 و4 جنيهات، في حين تراوح سعر اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، فيما وصل سعر الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات، والعنب الرومي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، والكرمسن تراوح سعره بين 10 و18 جنيها، والتفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها، والتين البرشومي بين 6 و12 جنيها، وترواح سعر الجوافة بين 3 و8 جنيهات، والرمان بين 5 و10 جنيهات.