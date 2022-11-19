أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

سجلت أسعار الفاكهة اليوم السبت، استقرارا في الأسواق المحلية بفضل توافر المخزون، وكذلك داخل سوقي الجملة بالعبور و6 أكتوبر، وفقًا للموقع الإلكتروني لكل منها.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم السبت 19-11-2022، من خلال التقرير التالي:

أسعار الفاكهة في سوق الجملة اليوم السبت 19-11-2022

وصل سعر الخوخ المستورد إلى 15 جنيها للكيلو، والبرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات، البرتقال أبو سُره بين 4 و7 جنيهات، البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، سعر اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات، والعنب الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 24 جنيها، التين البرشومي تراوح بين 6 و12 جنيها، الجوافة بين 3 و8 جنيهات، الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات، المانجو بين 15 و25 جنيها، برقوق مستورد 22 جنيها، قشطة بلدي بين 10 و30 جنيها، أناناس بـ 35 جنيها للحبة الواحدة، بلح زغلول تراوح بين 5 و9 جنيهات، بلح رملي سجل بين 4 و8 جنيهات، وبلح سيوي بين 20 إلى 25 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفي الأسواق المحلية، سجل سعر كيلو البرقوق 35 جنيها، الموز البلدي 20 جنيها، برتقال عصير 10جنيهات، تفاح أصفر مستورد 35 جنيها، رمان 9 جنيهات، الموز مستورد 15 جنيهًا، تين برشومي 20 جنيها، الجوافة 10 جنيهات.