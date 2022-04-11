عاجل.. رئيس الوزراء الهندي: الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنّ بلاده سترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى أوكرانيا قريبا، مؤكدا أنهم اقترحوا على موسكو إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي، خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنّ الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية.

بايدن: العلاقة بين الهند وأمريكا ستتطور بشكل أقوى

وأكد الرئيس الأمريكي جو بادين، أنّ العلاقة بين الهند وأمريكا ستتطور بشكل أقوى وستستمر بشكل أعمق، والتقى بايدن رئيس وزراء الهند، عبر الفيديو وشملت المباحثات حظر واردات روسيا النفطية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

فيما أجريت مفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.