«العربية»: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونسيا إلى 162 شخصا

ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، أنّ عدد ضحايا زلزل جاوة في دولة إندونسيا، ارتفع إلى 162 شخصا.

ضرر بأكثر من 300 منزل

أشارت الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث، بحسب شبكة «تشانيل نيوز آشيا» ونقلتها قناة العربية السعودية في خبر عاجل ، إنّ الزلزال ألحق أضرارًا بأكثر من 300 منزل، كما يحاول عمال الإنقاذ الوصول إلى الناجين العالقين تحت الأنقاض عندما ضربت الهزات الارتدادية المنطقة، وظهر الرصد الأولي لهذا الزلازل في بلدة سيانجور الباعدة بنحو 75 كيلومترا جوب شرقي العاصمة الإندونسية «جاكرتا».