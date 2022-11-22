احتفال آلاف المريدين بمولد الحسين.. والطرق الصوفية: رسالة حب وتأييد للرئيس

يحتفل اليوم الثلاثاء، آلاف المريدين والمحبين، بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين «رضي الله عنه وأرضاه» إلى مصر، وذلك وسط تعزيزات وتشديدات أمنية، وتمّ تأمين مداخل ومخارج الإمام الحسين بوضع بوابات لكشف المتفجرات والمفرقعات، وبدأت الطرق الصوفية احتفالاتها منذ أسبوع مضى، ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه منذ انتشار وباء كورونا اللعين، إذ فتحت الساحات والطرق الصوفية أبوابها أمام المشاركين في الاحتفاء بسبط رسول الله «صل الله عليه وسلم».

تجهيز 300 ساحة وخدمة لاستقبال المريدين والمحبين

وجهزت الطرق الصوفية 300 ساحة وخدمة لاستقبال المريدين والمحبين الذين يأتون من كل مكان للمشاركة في الفعاليات الدينية والصوفية التي تنظم بالتزامن مع مولد الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، ونظمت الصوفية خلال اليومين الماضيين فعاليات وطنية تهدف لدعم الدولة المصرية وحث المواطنين على الوقوف خلف القيادة السياسية ومساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المضي قدماً في طريق الإصلاح والبناء، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.

شيوخ الطرق الصوفية: مصر محفوظة بآل بيت رسول الله،

وبعث شيوخ الطرق الصوفية من مولد الإمام الحسين، رسائل حب ودعم ومساندة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أكّد الدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية عضو المجلس الأعلى للصوفية، أنَّ مصر محفوظة بآل بيت رسول الله، والنبي «صلى الله عليه وسلم» قال: «أحب الله من أحب حسيناً»، مؤكّدًا تأييده لرئيس الجمهورية بقوله: «سر على بركة الله وأنهض بالبلاد ونحن من خلفك والمولى يحفظك ويحميك من شر كل ذي شر».

في السياق ذاته، قال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، إنَّ الاحتفال بمولد الإمام الحسين هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة إذ أن جائحة كورونا تسببت في وقف الاحتفالات لكن الآن الأمر اختلف تمامًا، ورحلت كورونا إلى غير رجعة، ولذلك فإن الصوفية تحتفل هذه العام بمولد سبط النبي أو ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين في مصر وسط حالة من الفرحة والبهجة.