نقابة الأشراف تحتفي بملف «الوطن» عن «سيدنا الحسين»

احتفت الصفحة الرسمية لنقابة السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية، بملف «الوطن» الصادر غدًا الثلاثاء عن سيدنا الحسين، إذ نشرت الصفحة الملف وعلقت عليها: «الاحتفال بمولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، حوار لسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، كل عام وأنتم بخير»، وذلك على الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء في ملف «الوطن» احتفالا بذكرى نقل رأس الإمام الحسين للقاهرة: «أنت لآل البيت فى قلوب المصريين منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي القلب منهم مولانا الإمام الحسين الذي يُكنُّ له المصريون محبة خالصة، نفاذًا لوصية جده المصطفى عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين.. أحب الله من أحب حسينا.. وهل من وسيلة أكرم وأجلّ لنيل محبة المولى عز وجل من حُب الحسين!»

هنا في قلب القاهرة، يتشرف ترابها بالرأس الشريف لسبط النبى وابن ابنته الزهراء وعلى بن أبي طالب كرّم الله وجهه.. هنا مقامه الطاهر الذي تحوّل، بسيرة صاحبه العامرة بالتُقى والإقدام والشجاعة والفداء، إلى «أيقونة روحية» لكل باحث عن باب للسماء، و«رمز تاريخي» لكل من يُقدّر البطولة في أبهى صورها.