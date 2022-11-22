«مياه أسيوط»: الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لشغل وظائف بالشركة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لشغل وظائف «مهندس ثالث، فني، عامل خدمات معاونة»، بالمسابقة رقم 1 لعام 2022، بقطاع الوادي الجديد، التي سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وموقع الشركة.

فحص الملفات المقدمة للوظائف

وقال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان له، إنّ المسابقة ضمن خطة الشركة للارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، ومعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق، إذ تم الانتهاء من فحص الملفات المقدمة لإعلان المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق، مع توضيح أسباب عدم القبول طبقًا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة، تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار، وضمان حسن سير العملية، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

موعد التظلمات

وأضاف «الشرقاوي»، أن الشركة ستتلقى التظلمات خلال ستة أيام، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، بمقر الشركة في محطة مياه مدينة الفرافرة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرًا، على أن يقوم المتظلم بسداد مبلغ 200 جنيهًا قيمة تقديم التظلم، لضمان الجدية، على أن يُرد المبلغ للمقبول تظلمه، وإضافة اسمه في كشف الاختبار .

وأكد رئيس الشركة، أن تقديم التظلمات يكون على النموذج المعد لذلك، بقطاع الموارد البشرية باسم المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، موضحًا به سبب التظلم، وعنوانه الذى يتم المراسلة عليه، وسُينظر في التظلمات المقدمة من السادة غير منطبق عليهم شروط المسابقة.

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