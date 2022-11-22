ضبط 92 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجّهت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92410 مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات مرورية

وجاءت بيانات المخالفات بحسب بيان عن وزارة الداخلية: «13611 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2394 مخالفة السير دون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و18 مخالفة لشروط التراخيص»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.