إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على أولوية المرور في «زفة عروسين» بالهرم

نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب أولوية المرور أثناء مرور زفة حفل زفاف في إحدى الشوارع بمنطقة الأهرام، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطاء الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، بورود بلاغ إلى قسم شرطة الأهرام بحدوث مشاجرة بشارع كعبيش الطوابق، وعقب انتقال رجال الشرطة الى المكان برئاسة العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول «كريم. أ» 25 سنة مصاب بجرح قطعي بالأنف، و«محمد. ف» 24 سنة، «أمير. ع» 24 سنة، وطرف ثاني «ميكانيكي» 34 سنة، مصاب كدمة بالعين اليسرى وشقيقه 22 سنة، طالب مصاب بسحجات بالذراعين.

أولوية المرور السبب

وتبين من خلال الفحص وتحريات رجال الشرطة في الواقعة، أنه أثناء سير الطرف الأولى بالسيارة تصادف مرور زفة حفل زفاف وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين الطرف الثاني، تابعين لزفة حفل الزفاف بسبب أولوية المرور تطورت إلى التعدي بالضرب وإحداث إصابة الشخص الأول من الطرف الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.