12 مخالفة في قانون المرور الجديد عقوبتها الحبس.. منها السرعة والفرامل

يحافظ قانون المرور الجديد على حقوق السائقين والمارة، ويضمن ذلك بعقوبات تصل إلى الحبس حال مخالفة عدد من البنود، والتي جاءت لتنظم حركة المرور، وتحفظ سلامة الجميع.

غرامات وعقوبات في قانون المرور الجديد

ووفقًا لقانون المرور الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز قيادتها، أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها، أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها، أو سُحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

عقوبات الحبس في قانون المرور الجديد

ونص قانون المرور على أنه في جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر من ارتكابها.

نص المادة «75» مكرر

ويعاقب قانون المرور الجديد في هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو استعمل في السيارة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

المادة «76»

ومن بين عقوبات قانون المرور الجديد في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر. وتُضاعف العقوبة عند العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.