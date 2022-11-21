مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 21-11-2022

كشفت هيئة المساحة المصرية، في بيان تفصيلي اليوم، عن مواقيت الصلاة في محافظات ومدن الجمهورية، معلنة حدوث تغير طفيف في المواعيد بداية من صلاة الفجر وحتى العشاء بفضل حركة الشمس حول الكرة الأرضية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:53

موعد أذان الظهر: 11:40

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:16

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:42

أذان الظهر: 11:34

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 05:01

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد أذان العصر: 2:47

موعد أذان المغرب: 5:07

موعد أذان العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:01

موعد أذان الظهر: 11:47

موعد أذان العصر: 2:41

موعد أذان المغرب: 5:01

موعد أذان العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

أذان الفجر: 4:40

أذان الظهر: 11:28

أذان العصر: 2:28

أذان المغرب: 4:48

أذان العشاء: 6:07

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: 4:56

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 2:36

أذان المغرب: 4:56

أذان العشاء: 6:17