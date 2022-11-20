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مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 20-11-2022

كتب:

هبهَ وهـدان
02:04 ص | الأحد 20 نوفمبر 2022
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

أصدرت اليوم الأحد، هيئة المساحة المصرية، بيانا تفصيليا بشأن مواقيت الصلاة في كل محافظات ومدن الجمهورية، والتي كشفت حدوث تغير طفيف في المواعيد فيزيد دقيقة أو يقل  بين دقيقة بفضل حركة الشمس حول الكرة الأرضية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:52

موعد أذان الظهر: 11:39

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:56

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 05:00

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد أذان العصر: 2:47

موعد أذان المغرب: 5:07

موعد أذان العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:01

موعد أذان الظهر: 11:46

موعد أذان العصر: 2:41

موعد أذان المغرب: 5:01

موعد أذان العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

أذان الفجر: 4:39

أذان الظهر: 11:28

أذان العصر: 2:28

أذان المغرب: 4:48

أذان العشاء: 6:08

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: 4:55

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 2:36

أذان المغرب: 4:56

أذان العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:41

أذان الظهر: 11:34

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:18

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بقلم هبهَ وهـدان