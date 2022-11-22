«الداخلية» تواصل فعاليات «كلنا واحد»: سلع مخفضة بـ34 سلسلة متاجر و1051 فرعا و4 شوادر

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022 لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية

وتمّ التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرعًا و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، إضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

تخفيضات تصل إلى 50%

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما توزع منظومة أمان» بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.