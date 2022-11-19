حزب مستقبل وطن ينظم معارض مخفضة لبيع السلع بقنا والمنوفية والإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وحملات التواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة الوجود والتلاحم مع المواطنين.

مبادرة شتاء دافئ في قنا

بدأت أمانة مستقبل وطن في مركز أبوتشت تنفيذ مبادرة «شتاء دافئ»، لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، حيث تم توزيع 2000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع قرى المركز، حيث تم توزيع 200 بطانية كمرحلة أولى بقرى المركز للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وسيتم توزيع البطانين على 5 مراحل متتابعة وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالأمر لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز أشمون معرضًا لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، تحت شعار «كلنا نعمل من أجل مصر»، في قرية منشأة جريس، وشمل المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية والتي تلزم كل بيت من سكر وأرز ومكرونة وزيت وسمن ودقيق وجبن ومعلبات ومنظفات، كما شمل المعرض الورقيات وأيضًا اللحوم المجمدة وأيضًا المفروشات، إضافة لقسم خاص بالبطاطين تنفيذًا لمبادرة الحزب شتاء دافئ، وذلك بأسعار مخفضة، كما شهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ بداية المعرض ونال إعجاب الأهالي من حيث جودة المعروضات والأسعار.

معرض بمنوف وشبين الكوم

كما أقامت أمانة العمل الجماهيري بمدينة منوف معرضاً لبيع السلع الأساسية والتموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين في الوحدة الحزبية بقرية العامرة، وشهد المعرض حضورًا كثيفًا من أهالي القرية والقري المجاورة.

كما أقامت أمانة مركز شبين الكوم معرضاً لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، في قرية زوير، وشمل المعرض كافة احتياجات البيت المصري من مفروشات وأدوات منزلية للعرائس، سجاد وحصير كمبيوتر وستائر، ملابس بجميع أنواعها، الزي المدرسي، الأدوات والشنط المدرسية والسلع الغذائية وأحذية، وشهد المعرض تخفيضات خاصة للعروسة اليتيمة بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية.

محافظة الإسكندرية

أطلقت أمانة قسم العامرية أول سلسلة من معارض اليوم الواحد في عدد من الأقسام تحت عنوان «معرض الأسرة المصرية» لبيع جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، كمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، حيث وصلت نسبة الخصم فيها إلى 50% تقريبًا وذلك بمشاركة نحو 50 تاجرًا، وانطلق أول المعارض بالعامرية أول، يتبعه عدد من المعارض في باقي أقسام المحافظة، وتضم المعارض مجموعة من المنتجات، من بينها الأدوات المنزلية، والمفارش، والسجاد، والملابس، والأحذية، والستائر، وشهد المعرض إقبالًا ملحوظًا من المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار سياسة الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.