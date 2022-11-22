«التموين» تمنح المزارعين والتجار تصاريح رسمية لتداول الأرز بعد توريده

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مديريات التموين بالمحافظات، تمنح المزارعين والتجار الملتزمين بملء نموذج استمارة بيانات الأرز المملوك لهم، تصاريح رسمية للتصرف والتداول في باقي كميات الأرز لديهم بعد توريد الكميات المحددة لصالح هيئة السلع التموينية، من أجل تأمين المخزون السلعي من الأرز الذي يصرف على بطاقات التموين كسلعة أساسية.

قرار إلزامي بإخطار مديرية التموين بكميات الأرز المخزنة لدى المزارعين والتجار

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه وفقا لاستمارة نموذج بيانات الأرز، والتي تتيحها حاليا وزارة التموين، في جميع مديرياتها بالمحافظات ،لمدة أسبوعا واحدا، بدأ يوم الأحد الماضي وينتهي السبت المقبل، فإن جميع مزارعي وتجار ومخزني الأرز ملزمين وفقا لنص القرار الوزاري المحدد للمهلة، بإخطار مديرية التموينن بمواقع تخزين الأرز والكميات الموجودة لديهم من أجل احتساب النسبة المستحقة لهيئة السلع التموينية، وفقا لسعر طن الأرز الشعير المحدد من الحكومة، فضلا عن ضبط وتحرير أي كميات أرز غير مسجل بياناتها داخل مديرية التموين، واعتباره سلعة غير مرخصة وتحرير قضايا تموينية ضد مالكه.

سعر توريد طن الأرز الشعير

وتدفع وزارة التموين خلال 48 ساعة من عملية توريد الأرز، مستحقات المزارعين الملتزمين والتي تشمل 6600 جنيه كسعر لطن الأرز الشعير رفيع الحبة، و6850 جنيها كسعر لطن الأرز الشعير عريض الحبة، إذ ألزمت الوزارة، كل مزارع بتوريد طنا كاملا عن كل فدان مزروع، بإجمالي ربع إنتاجية الفدان الواحد والذي ينتج حوالي 4 أطنان من الأرز.

عقوبة عدم الالتزام بتوريد الأرز

شددت وزارة التموين، على عقوبة عدم الالتزام بتوريد الأرز، بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك بتهمة التلاعب والتي تشمل الحبس سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، لكل من يثبت حيازته لكميات كبيرة من الأرز دون توريد النسبة المخصصة منه للمديرية، أو لمن يثبت قيامه بحبس سلعة الأرز عن التداول.