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المنتخب السعودي يحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين

كتب:

محمد الصايغ
02:13 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
منتخب السعودية

منتخب السعودية

نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات كأس العالم.

افتتح ميسي أهداف مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022 عند الدقيقة التاسعة من عمر وأحداث اللقاء من ضربة جزاء، إلا أنَّ الأخضر السعودي قلب الطاولة على التانجو في شوط المباراة الثاني بعدما أحرز هدفين في 5 دقائق عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 49، وسالم الدوسري في الدقيقة 54.

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