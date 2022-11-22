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جهاد جريشة: حكام كأس العالم لديهم تعليمات بضرورة احتساب الوقت بدل الضائع بالكامل

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محمد هانئ
04:39 ص | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
جهاد جريشة

جهاد جريشة

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن حكام كأس العالم 2022 لديهم تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بضرورة احتساب وقت بدل ضائع بشكل مُختلف في المونديال.

وجود وقت بدل ضائع بشكل مُختلف في المونديال

وقال جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «حكام كأس العالم لديهم تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة احتساب الوقت الضائع بالكامل وهذا ما تسبب في وجود وقت بدل ضائع بشكل مُختلف في المونديال».

وأضاف: «ولكني أرى أن الوقت بدل الضائع في مباراة أمريكا ضد ويلز كان مبالغا فيه»، وختم حديثه قائلا: «نسبة الخطأ في حالات التسلل بكأس العالم لا تحتمل الأخطاء لكونها تعتمد على الذكاء الاصطناعي ولا يتدخل فيها العنصر البشري».

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