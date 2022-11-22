وزير السياحة: نستهدف جذب 30 مليون سائح بزيادة الغرف الفندقية

أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن قيادات الوزارة تعمل مع القطاع الخاص من أجل حل كافة مشكلات القطاع السياحي، حتى تحظى مصر بما تستحقه من وفود سياحية تليق بسمعة مصر الدولية وكنوزها الأثرية التي تحظى بها.

73 أداة رقابية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك في رده على 73 أداة رقابية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تنوعت ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود إزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

وأشار إلى إجراء دراسة خلال الفترة الماضية بمشاركة الوزير السابق، خالد العناني، استهدفت بحث أسباب عدم تحقيق الأرقام المرجوة للسوق السياحية المصرية.

وأوضح وزير السياحة، أن هذه الدراسة تضمنت العديد من الأسئلة الموجهة لمئات الملايين من السائحين على مستوى العالم، وفي مقدمتها تطلعهم لزيارة مصر، ومدى استعدادهم لقضاء وقت أكبر، مشيرا إلى أن الإجابة بالكامل كانت «نعم»، لافتا إلى أن هناك 272 مليون سائح في 12 دولة أكدوا جاهزيتهم ورغبتهم للسياحة في مصر.

211 ألف غرفة سياحية في مصر

وشدد وزير السياحة والآثار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على أن هناك نحو 211 ألف غرفة سياحية في مصر، وهو رقم يحتاج إلى خطة كبيرة لزيادته: «مصر تستحق أكثر من هذا بكثير وهناك 600 ألف غرفة سياحية في تركيا».

1300 مطعم مرخص من بين 160 ألف

وأوضح وزير السياحة والآثار خلال الجلسة البرلمانية اليوم أننا نستهدف جذب نحو 30 إلى 40 مليون سائح، ولذلك نعمل على تشجيع الاستثمار وزيادة عدد الغرف السياحية، لاسيما وإنه يوجد 1200 فندق فقط: «لدينا 160 ألف مطعم في مصر ويوجد 1300 مطعم سياحي مرخص فقط».

كما أكد أن النمو المستهدف للسياحة في مصر 30 % سنويا فضلا عن استهداف زيادة عدد الغرف الفندقية للوصول إلى 30 أو 40 مليون سائح مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين وزراء الحكومة من خلال 12 مسارًا لتنفيذ خطة العمل وتحقيق هذا الهدف.

كما تضمنت الأدوات الرقابية طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

العجز في الحساب الجاري 20 مليار دولار

وأكد وزير السياحة أن العجز في الحساب الجاري 20 مليار دولار ولو كان عدد السياح وصل إلى المستهدف 30 مليون سائح لكان عجز الحساب الجاري صفر، مشددا على أهمية مساهمة السياحة في الاقتصاد المصري.

وطالب وزير السياحة بمضاعفة عدد المقاعد في رحلات الطيران مشيرا إلى عقد اجتماع مثمر مع وزير الطيران: «في يوليو الماضي بلغ عدد مقاعد الطيران التي قصدت مصر من روسيا 5500 مقعد إلا أنها وصلت في أكتوبر إلى 20 ألف و300 مقعد».

وقال الوزير إن المسار الآخر المهم الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الوزارات جودة التجربة السياحية والمسار السياحي وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، مشيرًا إلى أننا نحتاج نصف مليون غرفة لاستقبال 30 أو 40 مليون سائح، وبالتالي فإن تكلفة إنشاء 290 ألف غرفة لا تقل عن 20 مليون دولار لذلك لابد من تشجيع الاستثمارات السياحية.

وأوضح الوزير أن هناك 15 ألف غرفة في الفنادق العائمة لا يعمل منها سوى 5 آلاف فقط ويواجه هذا القطاع مشاكل كبيرة ونسعى لإعادة الرحلات العائمة في النيل من القاهرة إلى أسوان.

وتحدث الوزير عن الأرقام التي تعكس الواقع السياحي وبينها وجود 8 آلاف منشأة سياحية و2220 شركة سياحة، و1300 مركز سياحي إضافة إلى 12 ألف مرشد سياحي مشيرا إلى أن 2000 موقع مصري بينها 31 متحفا مفتوح من أصل 41 متحفا ولذلك هناك تكلفة لتطوير المناطق السياحية والآثار والمتاحف.