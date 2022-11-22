«إسكان الشيوخ» توافق على التصالح في إقامة المقابر بالقرى

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على إقرار التصالح في إقامة المقابر بالقرى، في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء.

وشهد الاجتماع، حالة من الجدل بين النواب وممثل الحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه، وطالب عدد من النواب بالموافقة على ذلك البند الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش في المادة الثانية كالتالي: «التصالح علي إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقًا للائحة».

نائب: التصالح في المقابر أمر ضروري

وجاء ذلك في الوقت، الذي أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها والذى لم ينص على التصالح في المقابر.

وقالت النائبة سها سعيد، إنَّ «التصالح في المقابر في القرى أمر مهم لدى الأهالي بالقرى نظرًا لخصوصية ذلك الأمر لديهم».

وأيدها في ذلك النائب أكمل نجاتي، قائلًا إنَّ «التصالح في المقابر أمر ضروري، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين».

مقترح بالاستناد لقانون الجبانات خلال التصالح في إقامة المقابر

واقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.

فيما دعا النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، إلى الموافقة على ذلك البند وترك الرأي النهائي للنواب بالجلسة العامة.