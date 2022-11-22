مصر تشارك في 4 معارض سياحية دولية خلال 2023

أعلنت هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة في فاعليات العديد من المعارض السياحية الدولية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت خلال الخطاب الذي أرسلته لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الهيئة ستشارك بمعرض holiday world المقرر إقامته بمدينة دبلن الإيرلندية خلال الفترة من 27 وحتى 29 يناير المقبل.

وأضافت الهيئة أنها بصدد المشاركة أيضا بمعرض « satte» المزمع انعقاده بمدينة نيودلهي بالهند خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، فضلا عن المشاركة أيضا بمعرض (kitf) السياحي المزمع انعقاده في مدينة الماطي بكازاخستان خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل 2023.

الملتقى السياحى العربى بدبي

وأشارت هيئة تنشيط السياحة إلى أن الهيئة ستشارك أيضا بالملتقى السياحي العربي بدبي، والذي تستضيفه إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل.

2750 يورو قيمة المشاركة بأي معرض

ومن جهته، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قيمة اشتراك كل فندق بالجناح المصري بأي من المعارض المذكورة تبلغ 2750 يورو، موضحا أن تلك القيمة تسدد نقدا أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف خلال المنشور الذي جرى تعميمه على جميع فنادق الجمهورية أنه في حال رغبة أي فندق في المشاركة بأي من المعارض الـ4، عليه سرعة سداد قيمة الاشتراك المذكورة، علما بأن الحجز بأولوية السداد، نظرا لأن الأماكن محدودة.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة، أعلنت أن دولة النرويج ستنظم حدثين خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذا الحدثين هما معرض travel match 2023، والذي يعقد يوم 12 يناير المقبل، والمعرض الجماهيري travel xpo والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2023.