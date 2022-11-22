«السياحة» تدعو الفنادق للمشاركة بحدثين سياحيين بالنرويج يناير المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أعلنت أن دولة النرويج ستنظم حدثين سياحيين خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل، لافتا إلى أن هذا الحدث الأول هو معرض «travel match 2023» والذى سيعقد يوم 12 يناير المقبل.

تفاصيل معرض ترافل إكسبو

وأضاف خلال المنشور الدورى رقم (193) الذى تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، أن الحدث الثانى هو المعرض الجماهيرى «travel xpo» والذي سيعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2023، مشيرا إلى أنه في حال رغبة أي من الفنادق في الاشتراك بأي من الأحداث الترويجية بالنرويج فعليها التواصل مباشرة مع الشركة المنظمة لتلك الأحداث على البريد الإلكتروني الخاص بها.

ورشة عمل للعاملين بفنادق البحر الأحمر

وفي ذات السياق أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، أنه في إطار حرص الغرفة على دعم الفنادق المصرية عن طريق رفع كفاءة العنصر البشري، فقد تقرر تنظيم ورشة عمل لمدة يوم واحد بالتعاون مع شركة (ACT) بعنوان تنمية الإيرادات بإستخدام تطبيقات «rate tiger» و«BOOKING.COM» وذلك يوم 30 نوفمبر الجارى.

وأضافت الغرفة خلال الكتاب الدورى الذى تم تعميمه على كل فنادق البحر الأحمر، أنه على كل فندق ترشيح عدد من العاملين لحضور تلك الورشة على أن تكون الشريحة المستهدفة من الوظائف التالية (المدير المالى - مدير الاستقبال - مدير الإيرادات -رئيس التوزيع).

اليوم آخر موعد للاشتراك بورشة العمل

وأشارت غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه على العاملين الذين تم ترشيحهم لحضور الدورة التدريبية من قبل فنادقهم إرسال أسمائهم عبر البريد الإلكترونى للغرفة فى موعد أقصاه اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2023.