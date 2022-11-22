«الهجرة» تنشر فيديو جديدا ضمن «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

مقطع فيديو قصير، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية والحضارة المصرية، لتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية، الذي يتمثل في الحفاظ على الهوية واللغة العربية، في إطار حرص الوزارة، على التواصل الدائم مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

مبادرة «اتكلم عربي»

وتابع المنشور عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع «فيسبوك»: «إختارنا لكم جزء من شخصيات في تاريخ مصر في مجالات مختلفة، سواء في الفن أو الطب أو الأدب، واتولدوا في شهر نوفمبر وأثروا فينا! عرفوا أولادكم إن إنجازاتهم لسه مكملة معانا لحد النهاردة حتى لو في منهم رحلوا عننا، تابعونا عشان تعرفوا عن مشاهير إتولدوا وأثروا فينا»

أبناء المصريين بالخارج

جاء الفيديو، في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

وجدير بالذكر، أن مبادرة «اتكلم عربي»، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، بينما تستهدف المرحلة الثانية، أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة تستهدف الأعمار من 12 إلى 18 سنة من أبناء المصريين بالخارج.